Sortie Nature au cœur de la Réserve Naturelle Nationale Baie de Somme Dimanche 17 septembre, 09h00 Réserve Naturelle Nationale Baie de Somme Gratuit, inscription obligatoire, 20 personnes maximum

L’équipe de la Réserve Naturelle Nationale vous propose une sortie nature afin de (re)découvrir les richesses de cette aire protégée. Accompagné par un agent de la Réserve, partez pour une balade d’environ 4km sur l’estran entre sable, prés salés, vasières, mer et fleuve.

Il est conseillé de s’équiper de bonnes chaussures qui seront retirées pour la traversée de la Maye.

La Réserve Naturelle Nationale Baie de Somme est une aire protégées de plus de 3000ha reconnue pour son intérêt pour la faune (avifaune, mammifères marins) mais aussi pour sa flore et ses habitats. Afin de préserver ces richesses, le classement en Réserve Naturelle Nationale a été décrété en 1994. Ce classement implique une réglementation qu'il convient de respecter. Présence d'un parking et pistes cyclables à proximité

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

@Réserve Naturelle Nationale Baie de Somme