Promenons nous dans la tourbière Réserve Naturelle Natinale de la Sangsurière et de l’Adriennerie Doville, 25 octobre 2023, Doville.

Doville,Manche

Participez à une marche de 6 km dans la tourbière tout en découvrant les animaux et les plantes qui vivent dans ce milieu particulier.

Réservation obligatoire. Bottes obligatoires. Lieu de RDV donné à l’inscription..

2023-10-25 15:00:00

Réserve Naturelle Natinale de la Sangsurière et de l’Adriennerie

Doville 50250 Manche Normandie



Take part in a 6km walk in the peat bog and discover the animals and plants that live in this special environment.

Reservations required. Boots required. Meeting point given on registration.

Participe en un paseo de 6 km por la turbera y descubra los animales y plantas que viven en este entorno tan especial.

Imprescindible reservar. Botas obligatorias. Punto de encuentro al inscribirse.

Nehmen Sie an einer 6 km langen Wanderung durch das Moor teil und lernen Sie dabei die Tiere und Pflanzen kennen, die in diesem besonderen Lebensraum leben.

Eine Reservierung ist erforderlich. Stiefel sind erforderlich. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

