Saucats Voyage dans le passé Reserve Naturelle géologique de Saucats – La Brède Saucats, 30 septembre 2023, Saucats. Voyage dans le passé Samedi 30 septembre, 15h00 Reserve Naturelle géologique de Saucats – La Brède sur inscription Partagez un voyage racontant l’histoire de la région il y a 20 millions d’années avec un guide de la Réserve : exposition de fossiles à la Maison de la Réserve, balade au coeur d’une forêt pour découvrir les musées à ciel ouvert. Reserve Naturelle géologique de Saucats – La Brède 17 chemin de l’église, saucats Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 72 27 98 »}, {« type »: « email », « value »: « animation.rnslb@espaces-naturels.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

