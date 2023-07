Voyage dans le Jurassique avec Alcide d’Orbigny Réserve naturelle du Toarcien Thouars Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Thouars Voyage dans le Jurassique avec Alcide d’Orbigny Réserve naturelle du Toarcien Thouars, 16 septembre 2023, Thouars. Voyage dans le Jurassique avec Alcide d’Orbigny Samedi 16 septembre, 14h30 Réserve naturelle du Toarcien Gratuit. Entrée libre. Point de rendez-vous : sur le parking du site n°2 sis route des hauts coteaux (direction Pompois). Profitez d’une visite commentée de la réserve naturelle du Toarcien.

Illustre naturaliste et paléontologue français, Alcide d’Orbigny (1802-1857) a rendu la ville de Thouars célèbre dans le monde entier en créant, en 1849, l’étage Toarcien. Se situant dans le Jurassique, cet étage correspond à l’intervalle de temps compris entre -183 et -174 millions d’années. Profitez d’une visite commentée avec un spécialiste pour une plongée dans le Jurassique ! Réserve naturelle du Toarcien Route de Pompois, 79100 Sainte-Verge Thouars 79100 Sainte-Radegonde Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 66 42 18 De Vrines à Praillon, dans la vallée du Thouet, de nombreuses carrières permettaient de produire des pierres de taille à partir de roches sédimentaires (grès et calcaires). C’est dans une de ces carrières, au XIXe siècle qu’Alcide d’Orbigny a défini la coupe-type (ou stratotype) de l’étage Toarcien. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Fabienne Raynard / Communauté de Communes du Thouarsais

