Le land’art des grenouilles Réserve Naturelle du Pinail Vouneuil-sur-Vienne, 21 octobre 2023, Vouneuil-sur-Vienne.

Le land’art des grenouilles Samedi 21 octobre, 10h00 Réserve Naturelle du Pinail Gratuit sur inscription

Découvrez le monde des amphibiens à travers une approche unique et ludique : le LAND’ART

Fabriquez vos plus belles grenouilles en feuilles, construisez leurs de fiers radeaux en plantes aquatiques et faites les voguez sur les mares du Pinail !

Rendez-vous à 10h au chalet d’accueil de la réserve naturelle du Pinail à Vouneuil-Sur-Vienne. Tenues adaptées (Chaussures de marche, manteau pour la pluie…). Interdit aux vélos et aux chiens mêmes tenus en laisse.

Sortie gratuite sur inscription animé par l’association « Minute Papillon »

Les enfants doivent être accompagné d’un adulte. Renseignements auprès de GEREPI au 05 49 02 33 47

Réserve Naturelle du Pinail Beauregard 86210 Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@reserve-pinail.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-de-gestion-de-la-reserve-naturelle-du-pinail-gerepi/evenements/le-land-art-des-grenouilles?_gl=1%2a13lg8ux%2a_ga%2aMzc2NDcyNTAuMTY3NzU5NDMyMQ..%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY5Njg1OTM1My43Ni4xLjE2OTY4NjAwMTEuNjAuMC4w&_ga=2.153571007.684479760.1696839570-37647250.1677594321 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

amphibiens nature