48H nature de Nouvelle-Aquitaine : Brame du cerf Reserve naturelle du pinail Vouneuil-sur-Vienne, 29 septembre 2023, Vouneuil-sur-Vienne.

Profitez d’un moment unique, à la nuit tombée, pour écouter et peut-être observer le roi de la forêt. Des bois se dressent, un cri long et rauque résonne… C’est bien lui, le cerf élaphe et son brame légendaire.

Rendez vous au chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail de Vouneuil sur Vienne à 19h30. Tenue adaptée aux conditions météos (chaussures de randonnée recommandées), chiens interdits même tenus en laisse.

Reserve naturelle du pinail vouneuil sur vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 02 33 47 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@reserve-pinail.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T19:30:00+02:00 – 2023-09-29T21:30:00+02:00

brame cerf

L. Bourdin