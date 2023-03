Août : Sortie crépusculaire sur la Réserve naturelle du Pinail Réserve Naturelle du Pinail Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’Évènement: Vienne

Août : Sortie crépusculaire sur la Réserve naturelle du Pinail Réserve Naturelle du Pinail, 2 août 2023, Vouneuil-sur-Vienne. Août : Sortie crépusculaire sur la Réserve naturelle du Pinail 2 – 30 août, les mercredis Réserve Naturelle du Pinail Gratuit sur inscription Laissez-vous guider sur la réserve naturelle dans un ambiance particulière… Partez sur le sentier de découverte du Pinail à la nuit tombée. Accompagné d’un guide, écoutez la faune nocturne qui se réveille. Rendez vous à 21h (Attention, les horaires sont susceptibles de changer entre juillet et août !) au chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail à Vouneuil-sur-Vienne. Tenues adaptées aux conditions météo et lampe indispensable (chaussures de marche et chapeau recommandées). Interdit aux vélos et aux chiens même tenus en laisse. Sortie gratuite. Inscriptions obligatoires (Bientôt disponible). Renseignements auprès de GEREPI au 05 49 02 33 47 ou sur contact@reserve-pinail.org Réserve Naturelle du Pinail Beauregard 86210 Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 02 33 47 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@reserve-pinail.org »}] [{« link »: « mailto:contact@reserve-pinail.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

