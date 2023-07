Les mares un milieu riche à accueillir chez soi Réserve Naturelle du Pinail Vouneuil-sur-Vienne, 26 juillet 2023, Vouneuil-sur-Vienne.

Les mares un milieu riche à accueillir chez soi Mercredi 26 juillet, 09h30 Réserve Naturelle du Pinail gratuit, sur réservation

Venez observer les nombreuses mares de la réserve, et la riche biodiversité qu’elles contiennent ! Grenouilles, tritons, libellules et autres insectes et plantes aquatiques, un vaste écosystème reposant sur un équilibre fragile.

En famille ou entre amis, vous pourrez apprendre comment participer à la préservation de ces milieux humides par la création d’une mare à la maison !

Rendez vous à 9h30 au Chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail à Vouneuil-sur-Vienne. Tenues adaptées (chaussures de marche, chapeau, et eau recommandés). Interdit aux vélos et aux chiens même tenus en laisse.

Réserve Naturelle du Pinail Beauregard 86210 Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@reserve-pinail.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549023347 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-de-gestion-de-la-reserve-naturelle-du-pinail-gerepi/evenements/les-mares-un-milieu-riche-a-accueillir-chez-soi »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T09:30:00+02:00 – 2023-07-26T11:30:00+02:00

mare zone humide