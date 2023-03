Papillons et papillonades au Pinail Réserve Naturelle du Pinail Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’Évènement: Vienne

Papillons et papillonades au Pinail Réserve Naturelle du Pinail, 9 juillet 2023, Vouneuil-sur-Vienne. Papillons et papillonades au Pinail Dimanche 9 juillet, 10h00 Réserve Naturelle du Pinail Gratuit sur inscription Au détour d’une balade entre landes et mares, apprenez à reconnaître ces petits insectes colorés qui papillonnent au grés des vents. Ils vous dévoileront leurs us et coutumes pour se reproduire, échapper aux prédateurs, se gaver de nectar, etc. Rendez vous à 10h au Chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail à Vouneuil-sur-Vienne. Tenues adaptées aux conditions météo (chaussures de marche recommandées). Interdit aux vélos et aux chiens même tenus en laisse. Sortie gratuite. Inscriptions obligatoires (Bientôt disponible). Renseignements auprès de GEREPI au 05 49 02 33 47 ou sur contact@reserve-pinail.org Accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes). Réserve Naturelle du Pinail Beauregard 86210 Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 02 33 47 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@reserve-pinail.org »}] [{« link »: « mailto:contact@reserve-pinail.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

