Fête du Pinail Réserve Naturelle du Pinail Vouneuil-sur-Vienne, 25 juin 2023, Vouneuil-sur-Vienne.

Au cours de cette fête, vous pourrez vous aventurer sur un sentier de découverte ponctué de multiples ateliers ludiques, scientifiques et pédagogiques pour tout savoir sur les zones humides : faune, flore, menaces et solutions. Pour les plus petits, Léon le Triton accompagnera cette expérience inédite au travers de jeux, défis et peut-être quelques surprises ! Vous pourrez également flâner dans notre village d’artisans et producteurs locaux mais aussi de stands d’associations environnementales. Des animations rythmeront également toute la journée : tonte des moutons, concert, conte, projection vidéo… Tout un programme qui vous plongera dans le monde fascinant des zones humides, entre nature et culture.

Evènement en accès libre et gratuit, de 10h à 18h.

Buvette et espace pique-nique sur place.

Attention, la Réserve du Pinail est un espace naturel protégé les chiens mêmes attachés en laisse sont interdits dans la réserve !

Réserve Naturelle du Pinail Beauregard 86210 Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-25T10:00:00+02:00 – 2023-06-25T17:30:00+02:00

