Plantes comestibles et médicinales du Pinail et ses abords Réserve Naturelle du Pinail, 12 avril 2023, Vouneuil-sur-Vienne. Plantes comestibles et médicinales du Pinail et ses abords 12 et 19 avril Réserve Naturelle du Pinail Gratuit sur réservation Apprenez à reconnaître quelques-uns des végétaux qui nous entoure et découvrez comment les utiliser avec l’aide d’un spécialiste. Un savoir qui s’est peu à peu perdu depuis la nuit des temps et qui se redécouvre aujourd’hui. Rendez vous au chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail de Vouneuil sur Vienne à 14h. Tenue adaptée aux conditions météos, chiens interdits même tenus en laisse. Sortie gratuite. Inscriptions obligatoires sur HelloAsso. Renseignements auprès de GEREPI au 05 49 02 33 47 ou sur contact@reserve-pinail.org Accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes). Réserve Naturelle du Pinail Beauregard 86210 Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-de-gestion-de-la-reserve-naturelle-du-pinail-gerepi/evenements/plantes-comestibles-et-medicinales?_ga=2.96045016.558561635.1677594321-37647250.1677594321 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 02 33 47 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-de-gestion-de-la-reserve-naturelle-du-pinail-gerepi/evenements/plantes-comestibles-et-medicinales?_ga=2.96045016.558561635.1677594321-37647250.1677594321 »}, {« link »: « mailto:contact@reserve-pinail.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T14:00:00+02:00 – 2023-04-12T16:30:00+02:00

2023-04-19T14:00:00+02:00 – 2023-04-19T16:30:00+02:00 animation nature Y. SELLIER

