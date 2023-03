Fréquence grenouille au Pinail Réserve Naturelle du Pinail Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’Évènement: Vienne

Vouneuil-sur-Vienne

Fréquence grenouille au Pinail Réserve Naturelle du Pinail, 17 mars 2023, Vouneuil-sur-Vienne. Fréquence grenouille au Pinail 17 mars – 20 avril Réserve Naturelle du Pinail Gratuit sur inscription Venez découvrir les nombreux amphibiens qui animent les mares de la réserve naturelle. Parades nuptiales, chants gutturaux et couleurs chatoyantes vous étonneront ! Rendez vous au chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail de Vouneuil sur Vienne à 10h. Tenues adaptée aux conditions météos (bottes recommandées), chiens interdits même tenus en laisse. Sortie gratuite. Inscriptions obligatoires sur HelloAsso. Renseignements auprès de GEREPI au 05 49 02 33 47 ou sur contact@reserve-pinail.org Une opération organisée avec la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels et la Société Nationale de Protection de la Nature. Réserve Naturelle du Pinail Beauregard 86210 Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-de-gestion-de-la-reserve-naturelle-du-pinail-gerepi/evenements/frequence-grenouille-sur-la-reserve-du-pinail-1?_ga=2.110070021.1608759050.1677595180-1070154364.1677595180 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 02 33 47 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-de-gestion-de-la-reserve-naturelle-du-pinail-gerepi/evenements/frequence-grenouille-sur-la-reserve-du-pinail-1?_ga=2.110070021.1608759050.1677595180-1070154364.1677595180 »}, {« link »: « mailto:contact@reserve-pinail.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T20:00:00+01:00 – 2023-03-17T22:00:00+01:00

2023-04-20T10:00:00+02:00 – 2023-04-20T12:00:00+02:00 grenouille amphibien

