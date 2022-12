Découverte de la zone humide mondiale du Pinail Réserve Naturelle du Pinail Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’évènement: Vienne

Vouneuil-sur-Vienne

Découverte de la zone humide mondiale du Pinail Réserve Naturelle du Pinail, 4 février 2023, Vouneuil-sur-Vienne. Découverte de la zone humide mondiale du Pinail Samedi 4 février 2023, 14h00 Réserve Naturelle du Pinail

Inscriptions sur HelloAsso, animation GRATUITE

Plongez dans le monde étonnant des zones humides au cours d’une sortie sur la réserve et le site Ramsar, accompagnée d’un animateur nature. Réserve Naturelle du Pinail Beauregard 86210 Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine GEREPI vous dévoilera quelques mystères du Pinail, les résultats des études en cours ainsi les espèces étonnantes vivant dans les mares de la réserve. Rendez-vous à 14h au chalet d’accueil de la réserve (durée 2h30). Sortie gratuite organisée à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides sur le thème « Il est temps de restaurer les zones humides ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T14:00:00+01:00

2023-02-04T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Vienne, Vouneuil-sur-Vienne Autres Lieu Réserve Naturelle du Pinail Adresse Beauregard 86210 Vouneuil-sur-Vienne Ville Vouneuil-sur-Vienne Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Réserve Naturelle du Pinail Vouneuil-sur-Vienne Departement Vienne

Réserve Naturelle du Pinail Vouneuil-sur-Vienne Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vouneuil-sur-vienne/

Découverte de la zone humide mondiale du Pinail Réserve Naturelle du Pinail 2023-02-04 was last modified: by Découverte de la zone humide mondiale du Pinail Réserve Naturelle du Pinail Réserve Naturelle du Pinail 4 février 2023 Réserve Naturelle du Pinail Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne

Vouneuil-sur-Vienne Vienne