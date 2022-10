Balade « Le Petit Explorateur du Pinail » Réserve Naturelle du Pinail Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’évènement: Vienne

Balade familiale équipée du sac à dos du Petit Explorateur pour apprendre tout en s’amusant dans une zone humide à la renommée mondiale ! Réserve Naturelle du Pinail Beauregard 86210 Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine Venez découvrir la Réserve naturelle du Pinail avec le sac à dos du Petit Explorateur ! Vous serez accompagnés d’une animatrice sur le sentier de découverte pour devenir tour à tour géologue, naturaliste, climatologue, éthologue et gestionnaire de la réserve naturelle. Une expérience familiale inédite alliant réel et virtuel pour apprendre tout en s’amusant dans une zone humide à la renommée mondiale ! Réservation d’un billet par famille/groupe.

Rendez-vous au chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail.

Tenue adaptée aux conditions météo. Cette sortie est interdite aux chiens (même tenus en laisse).

