Chantier-nature au Pinail Réserve Naturelle du Pinail, 25 octobre 2022, Vouneuil-sur-Vienne. Chantier-nature au Pinail Mardi 25 octobre, 14h00 Réserve Naturelle du Pinail

GRATUIT, sur inscription

Moment de partage convivial pour découvrir l’envers du décor de la gestion de la réserve ! Réserve Naturelle du Pinail Beauregard 86210 Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine Rendez-vous au chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail. Bottes, gants et tenue de chantier recommandés. Interdit aux chiens (même tenus en laisse).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-25T14:00:00+02:00

2022-10-25T16:00:00+02:00 K. Lelarge

