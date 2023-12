La Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot Réserve naturelle du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont, 26 janvier 2024, Sainte-Marie-du-Mont.

Sainte-Marie-du-Mont Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 15:00:00

fin : 2024-01-26 17:00:00

Au coeur de la Baie des Veys, entre terre et mer, la Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot accueille chaque hiver plusieurs milliers d’oiseaux d’eau. Accompagné par un agent de la Réserve, découvrez l’histoire et la gestion d’un site exceptionnel pour l’accueil des oiseaux migrateurs..

Au coeur de la Baie des Veys, entre terre et mer, la Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot accueille chaque hiver plusieurs milliers d’oiseaux d’eau. Accompagné par un agent de la Réserve, découvrez l’histoire et la gestion d’un site exceptionnel pour l’accueil des oiseaux migrateurs.

Au coeur de la Baie des Veys, entre terre et mer, la Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot accueille chaque hiver plusieurs milliers d’oiseaux d’eau. Accompagné par un agent de la Réserve, découvrez l’histoire et la gestion d’un site exceptionnel pour l’accueil des oiseaux migrateurs.

.

Réserve naturelle du Domaine de Beauguillot

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin