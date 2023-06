Découverte des nouveaux aménagements de la Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot Réserve naturelle du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont, 12 septembre 2023, Sainte-Marie-du-Mont.

Sainte-Marie-du-Mont,Manche

La Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot vous invite à découvrir les nouveaux aménagements pour le public au travers d’une balade commentée de quelques kilomètres.

Réservation obligatoire.Lieu de RDV précisé à l’inscription..

2023-09-12 à 15:00:00 ; fin : 2023-09-12 . .

Réserve naturelle du Domaine de Beauguillot

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie



The Domaine de Beauguillot National Nature Reserve invites you to discover its new facilities for the public on a guided walk of a few kilometers.

Reservations required. Meeting point to be specified on registration.

La Reserva Natural Nacional del Domaine de Beauguillot le invita a descubrir las nuevas instalaciones para el público en un paseo guiado de unos kilómetros.

Es imprescindible reservar y el punto de encuentro se especificará al inscribirse.

Das Nationale Naturschutzgebiet Domaine de Beauguillot lädt Sie ein, die neuen Einrichtungen für die Öffentlichkeit auf einer kommentierten Wanderung von einigen Kilometern zu entdecken.

Eine Reservierung ist erforderlich, der Treffpunkt wird bei der Anmeldung angegeben.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche