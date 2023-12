Découverte des secrets des prés salés – Mars Réserve Naturelle des Prés Salés Arès Catégories d’Évènement: Arès

Gironde Découverte des secrets des prés salés – Mars Réserve Naturelle des Prés Salés Arès, 9 mars 2024, Arès. Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:30:00

fin : 2024-03-09 12:30:00 Découverte de la biodiversité de cette réserve naturelle protégée.

Tout public. Payant à partir de 12 ans.

Inscription obligatoire..

Découverte de la biodiversité de cette réserve naturelle protégée.

Tout public. Payant à partir de 12 ans.

Inscription obligatoire.

Découverte de la biodiversité de cette réserve naturelle protégée.

Tout public. Payant à partir de 12 ans.

Inscription obligatoire. EUR.

Réserve Naturelle des Prés Salés Rue du Port Ostréicole

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-27 par OT Arès Détails Catégories d’Évènement: Arès, Gironde Autres Code postal 33740 Lieu Réserve Naturelle des Prés Salés Adresse Réserve Naturelle des Prés Salés Rue du Port Ostréicole Ville Arès Departement Gironde Lieu Ville Réserve Naturelle des Prés Salés Arès Latitude 44.7667852 Longitude -1.1509465 latitude longitude 44.7667852;-1.1509465

Réserve Naturelle des Prés Salés Arès Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ares/