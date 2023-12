Journée mondiale des zones humides Réserve Naturelle des Prés Salés Arès, 31 janvier 2024, Arès.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 14:00:00

fin : 2024-01-31 16:00:00

Découverte des secrets de la réserve naturelle des prés salés et de ses merveilles.

Tout public – Gratuit.

Inscription obligatoire.

Rdv : entrée de la réserve du côté du Port Ostréicole.

Rdv : entrée de la réserve du côté du Port Ostréicole.

Réserve Naturelle des Prés Salés

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



