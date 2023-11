Le lever des grues cendrées Réserve naturelle des Marais du Vigueirat Arles, 2 décembre 2023, Arles.

Le lever des grues cendrées 2 – 31 décembre Réserve naturelle des Marais du Vigueirat 22

Alors que les premiers rayons du soleil teintent le ciel et l’eau du rose à l’orange, les milliers de Grues venues passer plusieurs mois aux Marais du Vigueirat commencent à claironner leur « Krooh Krooh » très particulier. Elles s’envolent en escadrille au dessus de nos têtes. La clameur monte et s’amplifie jusqu’au moment où le soleil pointe ses premiers rayons.

Régénérées par leur repos nocturne au milieu des Marais du Vigueirat qui leur offre un havre de paix exceptionnel, les grandes demoiselles quittent ce dortoir pour aller se nourrir dans les champs voisins jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres.

De décembre à février, près de 10.000 grues peuvent être observées sur le site. Un moment fascinant et exceptionnel à vivre en compagnie d’un guide naturaliste qui vous racontera la vie de ces élégants échassiers autour d’un bon café bien chaud.

Réserve naturelle des Marais du Vigueirat Chemin de l’Etourneau, 13104 Mas-Thibert Arles 13104 Mas-Thibert Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 98 70 91 https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/billetterie/?re-product-id=193913 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T06:15:00+01:00 – 2023-12-02T08:15:00+01:00

2023-12-31T06:15:00+01:00 – 2023-12-31T08:15:00+01:00

grues cendrées camargue

Clement Pappalardo © Marais du Vigueirat