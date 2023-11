Cet évènement est passé Visite en calèche et animation taurine Réserve naturelle des Marais du Vigueirat Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Visite en calèche et animation taurine Réserve naturelle des Marais du Vigueirat Arles, 12 novembre 2023, Arles. Visite en calèche et animation taurine Dimanche 12 novembre, 10h00 Réserve naturelle des Marais du Vigueirat Sur inscription En calèche, vous découvrirez le coeur de la réserve naturelle, ses paysages, sa faune et sa flore, puis vous irez à la rencontre de la manade Vallat et de ses gardians à cheval, qui vous présentera son troupeau de taureaux Camargue, suivi d’une démonstration de tri du bétail, et du verre de l’amitié. Au plus près des taureaux et chevaux Camargue

Une rencontre avec le manadier et ses gardians à cheval

Le verre de l'amitié offert en fin de visite Réserve naturelle des Marais du Vigueirat Chemin de l'Etourneau, 13104 Mas-Thibert Arles 13104 Mas-Thibert Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 98 70 91 https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/

