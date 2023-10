Ciné nature aux Marais du Vigueirat Réserve naturelle des Marais du Vigueirat Arles, 25 octobre 2023, Arles.

Les Amis des Marais du Vigueirat et le Festival Phare s’associent pour une projection de courts-métrages sur la thématique de la nature et de l’environnement. Cette manifestation, gratuite, ouverte à tous les publics se déroulera le mercredi 25 octobre prochain, à 17 heures, aux marais du Vigueirat (salle « Hangar »), chemin de l’Etourneau à Mas-Thibert. Un bon moment à partager pour cette 1 ère semaine des vacances de la Toussaint.

Petits et grands sont invités à venir découvrir des films d’une vive diversité, au moins égale à la biodiversité qui caractérise le site des Marais. Maud Calmé, directrice artistique de Festival Phare, propose des courts métrages en fiction, animation et documentaire qui se mettent au service de la nature, pour en révéler la beauté et la fragilité.

Un documentariste animalier exigeant, un chien de berger qui préfère faire la sieste, un éleveur qui doit annoncer une information importante à ses poules, un faon qui s’égare dans un troupeau de vaches… Toutes ces histoires donnent à réfléchir sur les relations qu’entretiennent l’homme et la nature, racontées avec une pointe d’humour.

Ces projections, d’une durée d’1 h 30, seront précédées à 16 heures par une visite des sentiers de l’Etourneau, sur le site des Marais et seront suivies par une table-ronde consacrée aux enjeux de la préservation de la biodiversité, avec la participation de Jean Jalbert, Directeur Général de la Tour du Valat et Gaël Hemery, Directeur de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue.

Plus d’infos : https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/festival-phare/

Réserve naturelle des Marais du Vigueirat Chemin de l’Etourneau, 13104 Mas-Thibert Arles 13104 Mas-Thibert Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 98 70 91 https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 98 70 91 »}] [{« link »: « https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/festival-phare/ »}]

2023-10-25T16:00:00+02:00 – 2023-10-25T21:00:00+02:00

