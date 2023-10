Coexistences Réserve naturelle des Marais du Vigueirat Arles, 19 octobre 2023, Arles.

Les Marais du Vigueirat et FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur vous présentent «CoExistences» , une exposition grandeur Nature qui illustre quelques-unes des innombrables interactions entre l’humain et la nature. « CoExistences fait son cinéma » est la mise en scène et le partage de ces outils. Par l’intermédiaire de projections-débats, de l’exposition, de diverses animations et de sortie terrain, nous informons et sensibilisons la population pour insuffler une prise de conscience en faveur de la protection de notre environnement.

Plus d’infos → https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/exposition-coexistences-du-20-au-26-octobre/

Réserve naturelle des Marais du Vigueirat Chemin de l'Etourneau, 13104 Mas-Thibert Arles 13104 Mas-Thibert Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T14:00:00+02:00 – 2023-10-19T18:00:00+02:00

2023-10-26T09:00:00+02:00 – 2023-10-26T17:00:00+02:00

exposition nature cinéma