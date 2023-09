Le Rhône à travers les âges Réserve naturelle des Marais du Vigueirat Arles, 14 octobre 2023, Arles.

D’île en île et de ville en ville, le réseau Rhône méridional animé par le CPIE Rhône-Pays d’Arles vous invite à une (re)découverte du fleuve, du 6 au 16 octobre.

A travers le regard de ceux qui y vivent, y travaillent et le font vivre, vous explorerez sa biodiversité, ses aménagements, ses usages et son patrimoine. La 7ème édition du festival Dans les bras du Rhône introduira aussi la commémoration, qui aura lieu en décembre, du triste anniversaire des inondations de 2003, en vous proposant un panel de sorties autour du risques inondations.

Le Rhône à travers les âges aux Marais du Vigueirat

Samedi 14 octobre, les Marais du Vigueirat vous proposent des activités pour petits et grands : contes, théâtre, conférence, chansons, balade nature…

15h30-16h30 /16h45-17h45 :

HISTOIRES D’EAUX VIVES ET DE GLACE

A partir de 7 ans – Un spectacle de contes en Kamishibaï, pour chanter les fleuves et mers du monde. Adaptations de contes traditionnels, textes, etc.

Proposé par Catherine CHION, illustratrice & conteuse.

15h30-17h45 : DÉCOUVERTE DES SENTIERS DE L’ETOURNEAU

Au détour des sentiers, vous pourrez observer la faune et la flore des marais.

15h30-17h45 : DES ROMAINS DANS LES MARAIS DU VIGUEIRAT

Les archéologues viennent vous rencontrer et vous raconter les recherches géoarchéologiques autour du tracé du canal de Marius.

Avec le Centre Camille Jullian, le CEREGE (Aix Marseille université – CNRS) & le laboratoire LIVE (CNRS – université de Strasbourg).

19h-20h : LE RHÔNE EN POÈMES ET CHANSONS

Venez écoutez des témoignages du Rhône créés par les riverains, textes, saynètes et chansons.

Proposé par Les Amis Marais du Vigueirat et ses ateliers et chantiers d’insertion.

20h30 -21h30 : « LE POÈME DU RHÔNE DE FRÉDÉRIC MISTRAL » – TRADUCTION DE CLAUDE GUERRE

Récit épique du dernier voyage, de Lyon à Beaucaire, d’un train de péniches où prennent place marchandises et personnages fantastiques.

Avec la Compagnie Khoros.

UN POINT BUVETTE / RESTAURATION VOUS ATTENDRA SUR PLACE.

Réserve naturelle des Marais du Vigueirat Chemin de l’Etourneau, 13104 Mas-Thibert Arles 13104 Mas-Thibert Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 98 70 91 https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/festival-dans-les-bras-du-rhone-camargue-marais-du-vigueirat/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

