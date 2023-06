Découverte de la tortue Cistude d’Europe Réserve naturelle des Marais du Vigueirat Arles, 28 juin 2023, Arles.

Découverte de la tortue Cistude d’Europe Mercredi 28 juin, 10h30 Réserve naturelle des Marais du Vigueirat 15€ adulte, 10€ 6 à 12 ans, gratuit moins de 6 ans. Accès aux sentiers inclus.

Les Marais du Vigueirat abritent une importante population de tortue aquatique qui vit dans les marais, la Cistude d’Europe. Avec un guide naturaliste, au fil de l’eau et le long d’un sentier ombragé, venez l’admirer dans son habitat naturel, et en apprendre plus sur ce reptile protégé.

Une visite à l’ombre des arbres et dans la fraicheur du marais

Une sortie idéale pour les familles

Une visite accessible aux personnes à mobilité réduite

Un guide naturaliste vous fera partager toutes ses connaissances sur l’espèce

L’accès aux sentiers de l’Étourneau est INCLUS dans le tarif

Réserve naturelle des Marais du Vigueirat Chemin de l’Etourneau, 13104 Mas-Thibert Arles 13104 Mas-Thibert Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 98 70 91 https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/billetterie/?re-product-id=247828 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490987091 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T10:30:00+02:00 – 2023-06-28T12:00:00+02:00

2023-06-28T10:30:00+02:00 – 2023-06-28T12:00:00+02:00

tortue cistude

Clément PAPPALARDO