Les marais du Vigueirat en calèche 7 juin – 30 juillet Réserve naturelle des Marais du Vigueirat 20

Installés sur une calèche tirée par des chevaux de trait, découvrez durant 2 heures le patrimoine naturel de la Camargue : les paysages entre marais, sansouïres et roselière, la faune et la flore sauvages, les taureaux et chevaux de race Camargue et les oiseaux : flamants roses, hérons, canards…

Réserve naturelle des Marais du Vigueirat Chemin de l'Etourneau, 13104 Mas-Thibert Arles 13104 Mas-Thibert Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 98 70 91 https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/

