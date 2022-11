Au bal des canards Réserve naturelle des Marais du Vigueirat Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Au bal des canards Réserve naturelle des Marais du Vigueirat, 17 décembre 2022, Arles. Au bal des canards Samedi 17 décembre, 09h30 Réserve naturelle des Marais du Vigueirat

20€ adultes, 15€ 6 à 12 ans

Découvrez l’incroyable diversité des canards sauvages hivernant en Camargue. Réserve naturelle des Marais du Vigueirat Chemin de l’Etourneau, 13104 Mas-Thibert Mas-Thibert Arles 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 98 70 91 https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/ Découvrez l’incroyable diversité des canards sauvages hivernant en Camargue. Le site abrite en cette saison une dizaine d’espèces de canards et autres oiseaux que vous pourrez observer à la longue-vue, dans leur habitat naturel et en pleine période nuptiale. – Plusieurs milliers de canards en période nuptiale

– Découverte des cygnes, flamants roses, grues cendrées et oiseaux cendrées

– De magnifiques paysages de Camargue aux couleurs chatoyantes de l’automne Profitez de cette sortie découverte le 17 décembre à 9h30.

2022-12-17T09:30:00+01:00

2022-12-17T12:00:00+01:00 Corentin DEPERNET/ RNN Marais du Vigueirat

