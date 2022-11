Au lever des Grues cendrées Réserve naturelle des Marais du Vigueirat Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Au lever des Grues cendrées Réserve naturelle des Marais du Vigueirat, 3 décembre 2022, Arles. Au lever des Grues cendrées 3 décembre 2022 – 26 février 2023 Réserve naturelle des Marais du Vigueirat

22€ plein tarif, 17€ de 6 à 12 an

Encore plongés dans la nuit silencieuse, nous vous invitons à admirer l’envol de milliers de grues aux côtés de nos guides passionnés. Réserve naturelle des Marais du Vigueirat Chemin de l’Etourneau, 13104 Mas-Thibert Mas-Thibert Arles 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 98 70 91 https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/ Glissés dans l’intimité d’un observatoire au cœur de la réserve naturelle, encore plongés dans un sommeil silencieux, nous y sommes. L’aube soulève le voile noir de la nuit, et si les dames grises ne se découvrent pas encore, des coups de trompette se propagent maintenant à tous les échos dans les marais. Les grues sont là, par milliers. Deux grandes silhouettes se profilent sur les lueurs rosées de l’aurore, les oiseaux s’élancent… En décembre, janvier et février, encore plongés dans la nuit silencieuse nous vous invitons aux côtés de nos guides passionnés à admirer l’envol de milliers grues ainsi que toutes les autres espèces qui, à l’aube, viennent se montrer en toute discrétion . C’est l’oie cendrée qui vole en groupe, c’est une famille de sangliers traversant un étang… Cette sortie ne pourra que vous émerveiller ! Près de 10 000 grues à observer sur le site Un accès privilégié à la réserve naturelle Nationale En compagnie d´un guide naturaliste, observation des oiseaux à la longue-vue Café offert pendant la visite

Les mercredis, samedis et dimanches

2022-12-03T06:15:00+01:00

2023-02-26T09:00:00+01:00 Clément PAPPALARDO / RNN Marais du vigueirat

