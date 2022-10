Visite guidée en calèche Réserve naturelle des Marais du Vigueirat, 22 octobre 2022, Arles.

Visite guidée en calèche 22 octobre – 6 novembre Réserve naturelle des Marais du Vigueirat

20€ à partir de 13 ans, 15€ de 6 à 12 ans, 5€ de 3 à 5 ans, gratuit pour les moins de 3 ans.

Visite de la réserve naturelle des Marais du Vigueirat en calèche avec un guide naturaliste

Réserve naturelle des Marais du Vigueirat Chemin de l’Etourneau, 13104 Mas-Thibert Mas-Thibert Arles 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 98 70 91 https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/

Découvrez au rythme des pas des chevaux de trait et des explications des guides, un parcours guidé de 8 km en calèche durant 2 heures dans la réserve naturelle des Marais du Vigueirat.

L’occasion d’admirer la beauté des paysages camarguais (sansouire, roselière, vasières…), d’observer la faune sauvage (hérons, cigognes, renards…) et d’en apprendre plus sur l’élevage du cheval et du taureau Camargue avec les explications de la manade Vallat.

Infos pratiques :

Les mercredis, samedis et dimanches à 10h et 14h30, durée 2h.

Tarifs : 20€ à partir de 13 ans, 15€ de 6 à 12 ans, 5€ de 3 à 5 ans, gratuit pour les moins de 3 ans.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T10:00:00+02:00

2022-11-06T16:30:00+01:00

marais du vigueirat