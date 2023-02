Les aventuriers de la biodiversité, dans la Réserve naturelle régionale Coteau et prairies des Caforts Réserve naturelle des coteau et prairies des Caforts Luché-Pringé Catégories d’Évènement: Luché-Pringé

Sarthe

Les aventuriers de la biodiversité, dans la Réserve naturelle régionale Coteau et prairies des Caforts Réserve naturelle des coteau et prairies des Caforts, 29 mai 2021, Luché-Pringé. Les aventuriers de la biodiversité, dans la Réserve naturelle régionale Coteau et prairies des Caforts Samedi 29 mai 2021, 10h00 Réserve naturelle des coteau et prairies des Caforts

Gratuit, inscription obligatoire.

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire – Pays de la Loire Grandeur Nature Réserve naturelle des coteau et prairies des Caforts 72800 Luché-Pringé, France Luché-Pringé 72800 Sarthe Pays de la Loire Toutes les richesses de la Réserve naturelle régionale des Caforts à découvrir par l’intermédiaire d’un jeu de piste haut en couleurs, composé de jeux et d’informations tant naturalistes qu’historiques sur les différents milieux parcourus. Au programme notamment : découverte de la faune et de la flore du coteau sec, observation des oiseaux dans la zone humide et exploration de la cavité à chauves-souris.

Temps de la visite : 1h30 Inscriptions

http://www.cenpaysdelaloire.fr/actualites-agenda/les-aventuriers-de-la-biodiversite-dans-la-reserve-naturelle-regionale-coteau-et-prairies-des

a.avrilla@cenpaysdelaloire.fr

0243771765

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-29T10:00:00+02:00

2021-05-29T17:00:00+02:00 CEN Pays de la Loire

Détails Catégories d’Évènement: Luché-Pringé, Sarthe Autres Lieu Réserve naturelle des coteau et prairies des Caforts Adresse 72800 Luché-Pringé, France Ville Luché-Pringé lieuville Réserve naturelle des coteau et prairies des Caforts Luché-Pringé Departement Sarthe

Réserve naturelle des coteau et prairies des Caforts Luché-Pringé Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luche-pringe/

Les aventuriers de la biodiversité, dans la Réserve naturelle régionale Coteau et prairies des Caforts Réserve naturelle des coteau et prairies des Caforts 2021-05-29 was last modified: by Les aventuriers de la biodiversité, dans la Réserve naturelle régionale Coteau et prairies des Caforts Réserve naturelle des coteau et prairies des Caforts Réserve naturelle des coteau et prairies des Caforts 29 mai 2021 Luché-Pringé Réserve naturelle des coteau et prairies des Caforts Luché-Pringé

Luché-Pringé Sarthe