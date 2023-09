Visite guidée de la Réserve Naturelle Nationale de l’îlot Mbouzi – grand public Réserve Naturelle de l’îlot M’Bouzi, 16 septembre 2023, .

Visite guidée de la Réserve Naturelle Nationale de l’îlot Mbouzi – grand public 16 et 17 septembre Réserve Naturelle de l’îlot M’Bouzi Gratuit. Nombre limité à 20 personnes par demi-journées. Prévoir : chaussures de marche, chaussures d’eau, anti-moustiques, crème solaire, chapeau, vêtements de pluie; eau et encas. Rendez-vous à 8h ou à 13h au ponton de Mamoudzou.

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, les Naturalistes de Mayotte vous proposent une visite de l’îlot Mbouzi.

L’îlot Mbouzi est une Réserve Naturelle Nationale, dont les Naturalistes de Mayotte ont en charge la gestion depuis sa création en 2007.

Le patrimoine naturel de l’îlot Mbouzi se compose d’un ensemble d’habitats caractéristiques de la biodiversité mahoraise. Ils abritent en effet un grand nombre d’espèces à forte valeur patrimoniale, dont plusieurs espèces endémiques de Mayotte et de l’îlot.

Avec la présence d’une ancienne léproserie et les traces d’anciennes activités traditionnelles, l’îlot est également riche d’un patrimoine culturel à préserver.

C’est donc tout naturellement que l’association souhaite faire découvrir cette richesse naturelle et patrimoniale aux habitants de Mayotte lors de cette édition des JEP 2023.

Ainsi, par groupe de 20 personnes par demi-journées, le public sera emmené sur le sentier pédagogique de l’îlot pour découvrir les reliques de forêt sèche de Mayotte, un habitat de plus en plus difficile à observer et particulièrement conservé sur l’îlot Mbouzi.

Réserve Naturelle de l’îlot M’Bouzi Réserve Naturel de l’îlot M’Bouzi 97600 Mayotte Mamoudzou [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/MVXBsmhdz1U7F4zd8 »}] Par voie maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

Naturalistes de Mayotte