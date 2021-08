Réserve Naturelle de l’Etang de Biguglia : visite pédestre sur le site de San Damianu L’ile de l’Ischia Nova – Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia,Ecomusée du Fortin, 18 septembre 2021, Furiani.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à L’ile de l’Ischia Nova – Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia, Ecomusée du Fortin

La fréquentation humaine des zones proches du périmètre de la Réserve naturelle à partir de l’époque néolithique est significative. Nous vous invitons à venir découvrir le patrimoine historique de la Réserve naturelle de l’étang de Biguglia. Observation du site historique sur carte, déterminer géographiquement avec une lunette d’observation le site, découverte des vestiges et principaux gisements préhistoriques de ce type pour le nord de la Corse. Cette visite pédestre est l’occasion : – de connaître le patrimoine historique, architectural et archéologique insulaire. – de faire découvrir et faire comprendre l’importance des zones humides. – d’observer le patrimoine culturel relatif aux activités de pêche ainsi qu’au passé historique de la plus grande zone humide de Corse. – d’encourager la réappropriation du patrimoine culturel de la Réserve naturelle et de ses abords afin d’en assurer une meilleure protection. – d’identifier et étudier les traces laissées par l’homme autour de la lagune. – d’associer l’histoire de la faune et la flore. – d’identifier les espèces faunistiques et floristiques et leurs utilisations.

Grand public, 10 personnes par 1/2 journée, sur réservation.

Visite pédestre sur le site de San Damianu.

L’ile de l’Ischia Nova – Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia,Ecomusée du Fortin Route de l’Etang, 20600 Furiani Furiani Haute-Corse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T16:00:00