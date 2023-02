Vauville (50) : Visite guidée « découverte de la faune et de la flore » Réserve naturelle de la mare de Vauville Vauville Catégories d’Évènement: Manche

Vauville (50) : Visite guidée « découverte de la faune et de la flore » Réserve naturelle de la mare de Vauville, 4 juillet 2023, Vauville. Mardi 4 juillet, 10h00 Réserve naturelle de la mare de Vauville Le Grand Thot 50440 Vauville RDV à 10h, parking de l'entrée principale

Tarifs : 5€ /personne / gratuit pour les enfants / gratuit pour les adhérents du GONm, sur présentation de leur carte.

Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T10:00:00+02:00

2023-07-04T12:30:00+02:00

