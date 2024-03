Réserve Naturelle de Chérine les étangs de la Touche et Purais Lingé, mardi 28 mai 2024.

Mardi

Découverte des oiseaux, des plantes et animaux des étangs de la Touche et de Purais.

Les étangs de la Touche, sur la commune de Lingé, font partie intégrante de la Réserve de Chérine. Inaccessibles au public non accompagné, ils proposent à leurs visiteurs un regard sur la faune et la flore typiques de Brenne, ainsi que des ambiances du soir sur un paysage remarquable.

L’animation est dépendante du niveau d’eau des étangs, en cas de sécheresse l’animation peut être annulée. 55 5 EUR.

Début : 2024-05-28 18:00:00

fin : 2024-05-28 20:30:00

4 route de Rosnay

Lingé 36220 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

