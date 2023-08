Journées du patrimoine : Des hommes, des pignots et des huîtres Réserve au port ostréicole Arès, 17 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Accompagné d’Alexandre, guide passionné, venez découvrir toutes les étapes de l’élevage de l’huître et l’histoire d’un lieu emblématique d’Arès, le Port Ostréicole.

Inscription obligatoire.

Tout public – Gratuit dans le cadre des journées du patrimoine.

Inscription obligatoire..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 12:00:00. .

Réserve au port ostréicole

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by Alexandre, a passionate guide, come and discover all the stages of oyster farming and the history of an emblematic site in Arès, the Port Ostréicole.

Registration required.

All ages – Free as part of Heritage Days.

Registration required.

Acompañado por Alexandre, un guía apasionado, venga a descubrir todas las etapas de la ostricultura y la historia de un lugar emblemático de Arès, el Puerto de las Ostras.

Inscripción obligatoria.

Abierto a todos – Gratuito en el marco de las Jornadas del Patrimonio.

Inscripción obligatoria.

Entdecken Sie in Begleitung des passionierten Führers Alexandre alle Etappen der Austernzucht und die Geschichte eines emblematischen Ortes in Arès, dem Port Ostréicole (Austernhafen).

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Alle Altersgruppen – Kostenlos im Rahmen der Tage des Kulturerbes.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Arès