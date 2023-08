Des hommes, des pignots et des huîtres Réserve au port ostréicole Arès, 7 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Accompagné d’Alexandre, guide passionné, venez découvrir toutes les étapes de l’élevage de l’huître et l’histoire d’un lieu emblématique d’Arès, le Port Ostréicole.

Inscription obligatoire.

Tout public : 6€ à partir de 13 ans 2€ de 5 à 12 ans Gratuit jusqu’à 4 ans..

2023-09-07 fin : 2023-09-07 12:00:00. EUR.

Réserve au port ostréicole

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by Alexandre, a passionate guide, come and discover all the stages of oyster farming and the history of an emblematic place of Arès, the Oyster Port.

Registration required.

All public : 6? from 13 years old 2? from 5 to 12 years old Free until 4 years old.

Acompañado por Alexandre, un guía apasionado, venga a descubrir todas las etapas de la ostricultura y la historia de un lugar emblemático de Arès, el Puerto de las Ostras.

Inscripción obligatoria.

Todas las edades: 6 años y medio a 13 años 2 años y medio de 5 a 12 años Gratis para niños menores de 4 años.

Entdecken Sie in Begleitung des passionierten Führers Alexandre alle Etappen der Austernzucht und die Geschichte eines emblematischen Ortes in Arès, dem Port Ostréicole (Austernhafen).

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Alle Altersgruppen: 6? ab 13 Jahren 2? von 5 bis 12 Jahren Kostenlos bis zu 4 Jahren.

