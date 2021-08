Réseaux sociaux numérique : Atout ou menace pour la démocratie ? Cosmopolis, 20 septembre 2021, Nantes.

Réseaux sociaux numérique : Atout ou menace pour la démocratie ?

Cosmopolis, le lundi 20 septembre à 18:30

**Conférence d’Olivier Ertzscheid, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’Université de Nantes, auteur de** _**Le monde selon Zuckerberg. Portraits et préjudices**_**, C&F éditions, 2020** _**Animation : Franck Renaud – Place Publique**_ Encore président des États-Unis, Donald Trump a été banni de Twitter puis interdit de Facebook pour deux années au lendemain de l’assaut sur le Capitole, en janvier 2021. S’il s’agissait d’abord de faire respecter les règles d’utilisation qui s’imposent à l’ensemble des usagers, ces décisions relevaient aussi de la geste politique.Au début de la pandémie de Covid-19, l’hypothèse d’une « fuite » d’un laboratoire chinois à Wuhan comme origine du coronavirus a été marquée au fer rouge, signalée sur les réseaux sociaux… Un an après, cette hypothèse n’est plus rejetée et des chercheurs demandent qu’elle soit sérieusement étudiée afin de la valider ou de l’invalider.Pour suivre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et les progrès de la vaccination en France, le site de référence, Covid Tracker, a été réalisé par un jeune ingénieur. Et l’État a fini par lui laisser la main sur le traitement des données.Que nous indiquent ces faits ? Le numérique et les réseaux sociaux font de la politique et sont éminemment politiques : jouent-ils contre la démocratie ? Ou bien peuvent-ils la « nourrir », la renforcer ? Peut-on imaginer un jour des supports numériques se substituant à un gouvernement ? _Conférence organisée en partenariat avec le Conseil de développement de Nantes Métropole, la Revue Place Publique Nantes-Saint-Nazaire et le CCO._

Entrée libre. Réservation conseillée

Conférence d’Olivier Ertzscheid, maître de conférences à l’Université de Nantes

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-20T18:30:00 2021-09-20T20:30:00