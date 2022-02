Réseaux Sociaux – Mode d’emploi Besson Besson Catégories d’évènement: Allier

Besson

Réseaux Sociaux – Mode d’emploi Besson, 8 mars 2022, Besson. Réseaux Sociaux – Mode d’emploi RDC Salle polyvalente 2 route de Besson Besson

2022-03-08 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-08 22:00:00 22:00:00 RDC Salle polyvalente 2 route de Besson

Besson Allier Besson Temps d’information sur les réseaux sociaux les plus utilisés par les jeunes en direction des familles. centre.social.souvigny@orange.fr +33 6 74 69 75 49 https://souvigny.centres-sociaux.fr/ RDC Salle polyvalente 2 route de Besson Besson

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Besson Autres Lieu Besson Adresse RDC Salle polyvalente 2 route de Besson Ville Besson lieuville RDC Salle polyvalente 2 route de Besson Besson Departement Allier

Besson Besson Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besson/

Réseaux Sociaux – Mode d’emploi Besson 2022-03-08 was last modified: by Réseaux Sociaux – Mode d’emploi Besson Besson 8 mars 2022 Allier BESSON

Besson Allier