Bouches-du-Rhône 25 ans, ça se fête : playlist Réseaux sociaux Arles, 23 mars 2020, Arles. 25 ans, ça se fête : playlist 23 mars – 10 juillet 2020 Réseaux sociaux Gratuit En ces temps de confinement, l’équipe des SUDS prend soin de vos oreilles et reste à vos côtés en animant vos journées confinées. Cette année, c’est le 25e anniversaire du festival Les Suds, à Arles, et comme « 25 ans, ça se fête ! », SUDS vous propose de compter les jours en musique pour patienter jusqu’au 11 juillet 2020 ! Rendez-vous chaque matin à 9h sur Facebook, Twitter, Instagram, Spotify ou Deezer avec un titre qui a marqué l’une des 24 éditions passées du festival… et construisons jour après jour la playlist des 25 ans ! ► Cliquez ici pour écouter et partager. Depuis 1996, ça en fait des souvenirs partagés avec vous ! Ensemble, revivons 24 belles années d’un festival indépendant, ouvert et curieux, qui a à cœur de rendre compte des pulsations et de la diversité de notre monde… En attendant de se retrouver en juillet ! Réseaux sociaux 13200 Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

