Réseaux et carrières au féminin ENAC Alumni Toulouse, mardi 6 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-06 09:00

Fin : 2024-02-08 18:00

Le Forum Réseaux et Carrières au Féminin est un événement de recrutement unique qui permet de mettre en relation des centaines d’entreprises du secteur industriel avec des milliers de candidates de formations techniques et d’ingénierie dans l’objectif de valoriser les talents féminins et d’accroître la mixité dans ces milieux.

Etudiantes, jeunes diplômées, femmes en reconversion, inscrivez-vous et découvrez les nombreuses offres proposées.

Inscription candidates : Forum Réseaux et Carrières au Féminin par Elles bougent – Seekube

Profitez du Forum Réseaux et Carrières au Féminin avec :

3 jours d’entretiens individuels pour candidater aux offres d’emploi/stage/alternance disponibles.

7 Ateliers RH le 6 et 7 février animés par des professionnels des entreprises partenaires Elles bougent afin d’accompagner les candidates dans le développement de leur carrière : négociation de salaire, entretien d’embauche, carrière à l’internationale…

Programme des ateliers RH :

Rédiger son CV et sa lettre de motivation – Mardi 6 février de 10h à 11h

Préparer son entretien d’embauche – Mardi 6 février de 11h à 12h

Parler rémunération lors de son entretien – Mardi 6 février de 14h à 15h

Comment se construire son réseau professionnel ? – Mercredi 7 février de 10h à 11h

Faire carrière à l’internationale – Mercredi 7 février de 11h à 12h

Comment optimiser son profil Linkedin ? – Mercredi 7 février de 14h à 15h

Savoir se présenter au recruteur en 3 minutes – Jeudi 8 février de 14h à 15h

ENAC Alumni 7 Avenue Édouard Belin 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne