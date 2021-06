Paris Maison des Acteurs du Paris durable Paris Réseautage Papotage : On casse la baraque ! ? ? Maison des Acteurs du Paris durable Paris Catégorie d’évènement: Paris

Réseautage Papotage : On casse la baraque ! ? ? Maison des Acteurs du Paris durable, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 7 juillet 2021

de 19h à 21h

gratuit

Réseautage & Papotage est un format de rencontre conçu pour faciliter les discussions et le partage de solutions entre participant·e·s et avec des porteur·euse·s de projets éco-responsables… tout en douceur ! L’écologie vous intéresse et vous aimez en discuter et rencontrer de nouveaux projets ? Rejoignez-nous dans une ambiance détendue, pour partager vos idées, vos bons plans, et rencontrez des projets foooormidables ! Et tout ça en grignotant Pitchs ! De nombreux·ses porteur·euse·s de projets seront parmi nous, facilement repérables, qui présenteront leur projet en 2mn chrono lors du marathon de pitch. Qu’est-ce qu’on mange ? Chacun.es d’entre nous apporte un petit quelque chose à grignoter et nous nous décarcasserons pour partager en respectant les consignes sanitaires ! Qui vient pitcher ? (Peut être vous ?) Les projets qui viennent picher vont se déclarer au fil des jours sur cette page et sur l’event Facebook. Si vous avez un projet en cours ou déjà lancé et que vous souhaitez le pitcher lors de cette soirée, indiquez-le lors de votre inscription ! Dehors ou dedans ? Cela dépendra du temps ! Si il fait beau nous irons… sous les marronniers ! Sur Inscription ! Vous souhaiter venir picorer, papoter ou pitcher ? Dans tous les cas, on compte sur votre inscription ! Vous n’êtes jamais venu.e ? Ce n’était pas le moment ? Vous n’avez pas osé ? Vous vous êtes perdu·e en chemin ? C’est le moment ou jamais de franchir le pas et de venir participer à ce dernier Réseautage & Papotage qui se déroulera à la Maison des Acteurs du Paris durable ! RDV mercredi 07/07 à 7pm ! Animations -> Conférence / Débat Maison des Acteurs du Paris durable 21, rue des Blancs-Manteaux Paris 75004

11 : Rambuteau (361m) 1, 11 : Hôtel de Ville (468m)

Contact :Maison des Acteurs du Paris durable https://www.acteursduparisdurable.fr/fr https://www.facebook.com/ActeursParisdurable/ https://twitter.com/ActParisDurable Animations -> Conférence / Débat

Date complète :

2021-07-07T19:00:00+02:00_2021-07-07T21:00:00+02:00

Maison des Acteurs du Paris durable

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison des Acteurs du Paris durable Adresse 21, rue des Blancs-Manteaux Ville Paris lieuville Maison des Acteurs du Paris durable Paris