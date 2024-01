Conte pour enfants Tu dis, tu dis ! Réseau Issy-Nature à l’école Françoise Giroud Issy-les-Moulineaux, dimanche 28 janvier 2024.

Conte pour enfants Tu dis, tu dis ! Conte à découvrir en famille, pour les 4/6 ans, réservation en ligne gratuite Dimanche 28 janvier, 10h00, 11h00 Réseau Issy-Nature à l’école Françoise Giroud Gratuit sur réservation en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T10:00:00+01:00 – 2024-01-28T10:35:00+01:00

Fin : 2024-01-28T11:00:00+01:00 – 2024-01-28T11:35:00+01:00

Dans le cadre du festival Contes en balade à Issy, le réseau Issy-Nature vous invite à partager :

Conte pour enfants Tu dis, tu dis ! dimanche 28 janvier 2024, séance à 10h et à 11h30, à l’école Françoise Giroud

Pour les 4-6 ans accompagnés, imaginé et conté par Valérie Briffod durée 35 minutes. Gratuit, sur réservation en ligne.

Gratuit, en famille dès 6 ans

« Qui suis-je, qui suis-je, dit la grive

-Tu dis tu dis, dit la mésange

-Crois, crois, crois, dit la corneille,

-Qui a volé mon garde-manger, dit l’hirondelle

-Où est passé l’hiver, disent les tourterelles.

C’est quand ils risquent de ne plus être là, que nous les entendons !

Rossignol qui aide le soleil à se lever

Corbeau qui un jour l’a volé,

Hirondelle qui fait le printemps,

Oiseaux des villes, oiseaux des champs,

Ils ont tous des histoires à raconter.

Ouvrons nos oreilles et écoutons. »

Valérie Briffod est artiste conteuse, codirectrice de la Maison du Conte de Chevilly-Larue et depuis 2021, guide conférencière certifiée anglais français. Le conte « Tu dis, tu dis ! » a été entièrement imaginé pour le festival Contes en balade au sein du réseau Issy-Nature.

Hébergé en Coeur de Ville au sein de l’école Françoise Giroud, le réseau Issy-Nature piloté par le CLAVIM (Cultures, Loisirs, Animations de la Ville d’Issy-les-Moulineaux) alterne les approches pédagogiques à travers des animations de sensibilisation à la biodiversité urbaine.

Réseau Issy-Nature à l’école Françoise Giroud 14 rue Victor Hugo 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France https://linktr.ee/reseau.issynature [{« type »: « email », « value »: « reseau-issy-nature@ville-issy.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://issynature.eventbrite.com »}] [{« link »: « https://www.briffodvalerie.fr/ »}, {« link »: « https://lamaisonduconte.com/ »}] Situé dans l’écoquartier Issy Cœur de Ville, le réseau Issy-Nature est associé au groupe scolaire Françoise Giroud au sein duquel il anime l’accueil de loisirs et propose des activités périscolaires d’éducation à l’environnement, à l’égalité filles-garçons et aux médias.

CLAVIM réseau Issy-Nature

© Valérie Briffod