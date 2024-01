Inventaire : comptage national Oiseaux des jardins Réseau Issy-Nature à l’école Françoise Giroud Issy-les-Moulineaux, samedi 27 janvier 2024.

Inventaire : comptage national Oiseaux des jardins Participez, à l’occasion du comptage national, à un inventaire d’une heure des oiseaux qui fréquentent la promenade Cœur de Ville. Samedi 27 janvier, 10h00 Réseau Issy-Nature à l’école Françoise Giroud Gratuit sur réservation en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T11:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T11:30:00+01:00

L’équipe du réseau Issy-Nature vous propose, à l’occasion du comptage national des 27 et 28 janvier 2024, de participer à un inventaire d’une heure des oiseaux qui fréquentent la promenade Coeur de Ville.

Comptage national Oiseaux des jardins, samedi 27 janvier 2024, de 10h à 11h30, rendez-vous à l’école Françoise Giroud

Gratuit, comptage d’une heure en extérieur, inscription en ligne.

Organisé depuis 2013 par la LPO et le Muséum national d’Histoire naturelle, les opérations de comptage national des oiseaux des jardins permettent à chacun d’agir concrètement en faveur de la connaissance et de la protection de notre avifaune en alimentant les bases de données naturalistes.

https://www.youtube.com/watch?v=qLey-VvA4O8

Comment participer au comptage ?

Il n’est pas nécessaire d’être un expert en ornithologie pour participer, il suffit d’avoir un peu de temps, d’aimer regarder ce qu’il se passe dehors et de savoir compter. Facile !

Rendez-vous à l’école Françoise Giroud pour une boisson chaude, une fiche de comptage et, au besoin, le prêt d’une paire de jumelles.

Hébergé en Coeur de Ville au sein de l’école Françoise Giroud, le réseau Issy-Nature piloté par le CLAVIM (Cultures, Loisirs, Animations de la Ville d’Issy-les-Moulineaux) alterne les approches pédagogiques à travers des animations de sensibilisation à la biodiversité urbaine.

Réseau Issy-Nature à l’école Françoise Giroud 14 rue Victor Hugo 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France https://linktr.ee/reseau.issynature [{« type »: « email », « value »: « reseau-issy-nature@ville-issy.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://issynature.eventbrite.com »}] [{« link »: « https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2024/27-et-28-janvier-2024-comptage-national-des-oiseaux-des-jardins#:~:text=27%20et%2028%20janvier%202024%20%3A%20comptage%20national%20des%20oiseaux%20des%20jardins,-Actualit%C3%A9&text=Quelles%20seront%20les%20esp%C3%A8ces%20pr%C3%A9sentes,ce%20rendez%2Dvous%20annuel%20incontournable%20! »}, {« link »: « https://www.vigienature.fr/fr/observatoire-des-oiseaux-des-jardins »}, {« data »: {« author »: « France 3 Nouvelle-Aquitaine », « cache_age »: 86400, « description »: « Mu00e9sanges bleues ou charbonniu00e8res, pinsons et moineaux… dimanche 26 janvier, la LPO et le Musu00e9um National d’Histoire Naturelle ont proposu00e9 aux habitants des villes et des campagnes de compter les oiseaux de leurs jardins durant une heure. Un recensement nu00e9cessaire u00e0 leur protection. nnIntervenants dans le reportage : Philippe Hubert, du00e9lu00e9guu00e9 LPO 87 et Stu00e9phane Lerouge, membre de la LPOnnUn reportage de Philippe Tanger, Thomas Milon et Simon SchneidernnnnnnToute l’actualitu00e9 en Nouvelle-Aquitaine nu25ba http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/nnRejoignez notre communautu00e9 Facebooknu25bahttps://www.facebook.com/France3Aquitainenu25bahttps://www.facebook.com/france3limousin/nu25bahttps://www.facebook.com/France3PoitouCharentes/nnSuivez-nous sur Twitter nu25ba https://twitter.com/F3Aquitainenu25ba https://twitter.com/F3limousinnu25ba https://twitter.com/F3PoitouChtesnnSuivez-nous sur Instagramnu25ba https://www.instagram.com/france3aquitaine/nu25ba https://www.instagram.com/france3limousin/nu25ba https://www.instagram.com/france3poitoucharentes/nnRegardez en direct France 3 NoA nu25ba https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/tv/direct/noannTu00e9lu00e9chargez l’application France 3 Ru00e9gionsnu25ba http://bit.ly/1FPo7GannAbonnez-vous u00e0 notre newsletternu25ba http://france3-regions.francetvinfo.fr/abonnements/ », « type »: « video », « title »: « Le comptage des oiseaux », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/qLey-VvA4O8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=qLey-VvA4O8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCwTvW0qRQXV-yvBghNVgqKg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=qLey-VvA4O8 »}] Situé dans l’écoquartier Issy Cœur de Ville, le réseau Issy-Nature est associé au groupe scolaire Françoise Giroud au sein duquel il anime l’accueil de loisirs et propose des activités périscolaires d’éducation à l’environnement, à l’égalité filles-garçons et aux médias.

CLAVIM réseau Issy-Nature

Pinson du nord © Fabrice Cahez