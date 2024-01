Initiation à Oiseaux des jardins avec la LPO Réseau Issy-Nature à l’école Françoise Giroud Issy-les-Moulineaux, samedi 13 janvier 2024.

Initiation à Oiseaux des jardins avec la LPO Découvrez le protocole des sciences participatives Oiseaux des Jardins avec la LPO Samedi 13 janvier, 10h00 Réseau Issy-Nature à l’école Françoise Giroud Gratuit sur réservation en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T12:30:00+01:00

Fin : 2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T12:30:00+01:00

Apprenez à reconnaître les oiseaux pour les compter régulièrement dans votre jardin, dans un parc public ou même sur votre balcon ! En prenant plaisir à observer la nature, vous prendrez part à un programme de recherche visant à étudier les effets du climat, de l’urbanisation et de l’agriculture sur la biodiversité et aiderez directement les scientifiques à comprendre quand et pourquoi les oiseaux visitent les jardins.

Initiation à Oiseaux des jardins, samedi 13 janvier 2024 de 10h à 12h30 à l’école Françoise Giroud

Gratuit, dès 8 ans (accompagné)

Aucune connaissance préalable n’est nécessaire !

https://www.youtube.com/watch?v=oFW5RcZkx14

Hébergé en Coeur de Ville au sein de l’école Françoise Giroud, le réseau Issy-Nature piloté par le CLAVIM (Cultures, Loisirs, Animations de la Ville d’Issy-les-Moulineaux) alterne les approches pédagogiques à travers des animations de sensibilisation à la biodiversité urbaine.

Réseau Issy-Nature à l’école Françoise Giroud 14 rue Victor Hugo 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France https://linktr.ee/reseau.issynature [{« type »: « email », « value »: « reseau-issy-nature@ville-issy.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-initiation-a-oiseaux-des-jardins-792641982507 »}] [{« data »: {« author »: « France 3 Nouvelle-Aquitaine », « cache_age »: 86400, « description »: « Article complet u00e0 lire ici u25bahttps://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/lpo-lance-comptage-oiseaux-du-jardin-1778209.htmlnLa Ligue pour la protection des oiseaux propose ce week-end, un comptage national des oiseaux des jardins. Pour participer il suffit d’observer les oiseaux sur un balcon, dans son jardin ou dans un parc public. nReportage Valu00e9rie Pru00e9tot, Marc Millet et Maud Coudrin.nIntervenants :n- Marjorie Poitevin, responsable du programme Observatoire des oiseaux de jardins LPOn- Yves Verilhac, directeur gu00e9nu00e9ral LPO Francen- Allain Bougrain-Dubourg, pru00e9sident de la Ligue de la Protection des Oiseauxnwww.oiseauxdesjardins.frnToute l’actualitu00e9 en Nouvelle-Aquitaine nu25ba http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/nnRejoignez notre communautu00e9 Facebooknu25bahttps://www.facebook.com/France3Aquitainenu25bahttps://www.facebook.com/france3limousin/nu25bahttps://www.facebook.com/France3PoitouCharentes/nnSuivez-nous sur Twitter nu25ba https://twitter.com/F3Aquitainenu25ba https://twitter.com/F3limousinnu25ba https://twitter.com/F3PoitouChtesnnSuivez-nous sur Instagramnu25ba https://www.instagram.com/france3aquitaine/nu25ba https://www.instagram.com/france3limousin/nu25ba https://www.instagram.com/france3poitoucharentes/nnRegardez en direct France 3 NoA nu25ba https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/tv/direct/noannTu00e9lu00e9chargez l’application France 3 Ru00e9gionsnu25ba http://bit.ly/1FPo7GannAbonnez-vous u00e0 notre newsletternu25ba http://france3-regions.francetvinfo.fr/abonnements/ », « type »: « video », « title »: « La LPO lance le comptage des oiseaux du jardin », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/oFW5RcZkx14/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=oFW5RcZkx14 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCwTvW0qRQXV-yvBghNVgqKg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=oFW5RcZkx14 »}] Situé dans l’écoquartier Issy Cœur de Ville, le réseau Issy-Nature est associé au groupe scolaire Françoise Giroud au sein duquel il anime l’accueil de loisirs et propose des activités périscolaires d’éducation à l’environnement, à l’égalité filles-garçons et aux médias.

CLAVIM réseau Issy-Nature

photo © luc viatour cc by sa3