BiodiverCity : balade ornithologique Jeudi 19 octobre, 12h00 Réseau Issy-Nature à l’école Françoise Giroud Ouvert à tous et gratuit

À travers les animations BiodiverCity, le réseau Issy-Nature propose un programme d’activités autour de la nature en Cœur de Ville à destination des salariés, des enfants du groupe scolaire, des riverains et plus largement des Isséens curieux de nature.

Créé en 2013 par le Conseil International de la Biodiversité et de l’Immobilier (CIBI), le label BiodiverCity® note et affiche la performance des projets immobiliers par rapport à leur prise en compte de la biodiversité. Performance écologique, respect de la nature en ville mais aussi sensibilisation des nouveaux occupants caractérisent la volonté du promoteur immobilier d’associer vivant et construction.

Balade ornithologique, jeudi 19 octobre 2023 de 12h à 14h, gratuit

Rendez-vous à côté du cinéma UGC où la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) vous proposera de cheminer pendant 45 minutes pour apprendre à dénicher les passereaux.

Ouvert à tous et gratuit, choisissez en ligne parmi les 3 créneaux (15 places par balade) :

Le réseau Issy-Nature est un dispositif de sensibilisation à la biodiversité urbaine, géré par l’association CLAVIM, (Cultures, Loisirs, Animations de la Ville d’Issy-les-Moulineaux). Ses activités d’animation de sciences participatives, conférences, expositions et rencontres sont ouvertes aux enfants, aux jeunes, aux familles et à tous les Isséens curieux de nature.

Situé dans l'écoquartier Issy Cœur de Ville, le réseau Issy-Nature est associé au groupe scolaire Françoise Giroud au sein duquel il anime l'accueil de loisirs et propose des activités périscolaires d'éducation à l'environnement, à l'égalité filles-garçons et aux médias.

2023-10-19T12:00:00+02:00 – 2023-10-19T14:15:00+02:00

