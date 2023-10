Rencontre avec l’auteur François Lasserre Réseau Issy-Nature à l’école Françoise Giroud Issy-les-Moulineaux, 7 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Rencontre avec l’auteur François Lasserre Samedi 7 octobre, 11h00 Réseau Issy-Nature à l’école Françoise Giroud Gratuit sur réservation en ligne

Il n’y a pas que les humains qui battent des records. Tout autour de nous les petites bêtes s’affairent et certaines font montre de comportement à couper le souffle. Le réseau Issy-Nature invite François Lasserre, entomologiste, auteur, formateur, vice-président de l’Office pour les insectes et leur environnement (Opie), à nous présenter, non sans humour, les pouvoirs surprenants des insectes. Malgré leur habituelle petite taille et leur contact familier avec l’humain, les insectes sont bien plus impressionnants qu’ils ne le semblent. Leur capacité d’adaptation et d’évolution vous surprendront !

Les super pouvoirs des petites bêtes : rencontre avec l’auteur François Lasserre, samedi 7 octobre 2023 à 11h à l’école Françoise Giroud

Gratuit, dès 8 ans

Découverte de l’exposition «Les lutins féériques de nos jardins» par l’association isséenne de photographes animaliers Prenons la pause

https://www.youtube.com/watch?v=Lc2h5-WSbjk

« Les insectes, superhéros de la nature !

Êtes-vous certains de bien connaître les insectes ? Malgré leur habituelle petite taille et leur contact familier avec l’humain, les insectes sont bien plus impressionnants qu’ils ne le semblent. Doués d’une capacité d’adaptation et d’évolution, ils surprennent et fascinent.

De la mouche qui nage sous l’eau aux guêpes qui créent du papier, en passant par l’insecte qui se métamorphose entièrement et celui qui résiste à la congélation, le monde des insectes n’aura bientôt plus aucun secret pour vous !»

François Lasserre (francois-lasserre.com) est un insectologue (entomologiste) chevronné et biodiversifié. Il est auteur, pédagogue, conférencier et conseiller pour la sensibilisation à la nature. Il a publié de nombreux ouvrages de vulgarisation sur la nature notamment :

Hébergé en Coeur de Ville au sein de l’école Françoise Giroud, le réseau Issy-Nature piloté par le CLAVIM (Cultures, Loisirs, Animations de la Ville d’Issy-les-Moulineaux) alterne les approches pédagogiques à travers des animations de sensibilisation à la biodiversité urbaine.

Réseau Issy-Nature à l’école Françoise Giroud 14 rue Victor Hugo 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France https://linktr.ee/reseau.issynature [{« type »: « email », « value »: « reseau-issy-nature@ville-issy.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-avec-lauteur-francois-lasserre-722033480577 »}] [{« link »: « http://www.clavim.asso.fr/reseau-issy-nature »}, {« link »: « https://www.prenonslapause.com/ »}, {« data »: {« author »: « Les intelligences animales », « cache_age »: 86400, « description »: « Les papillons ne sont pas seulement magnifiques mais aussi incroyablement variu00e9s, certains savent mu00eame chanter ou effrayer les chauve-souris ! Ecoutez lu2019entomologiste Franu00e7ois Lasserre, qui a co-u00e9crit un petit livre pour les petits et les grands u00ab Les super pouvoirs des petites bu00eates u00bb aux u00e9ditions Delachaux et Niestlu00e9. », « type »: « video », « title »: « Interview 2 de Franu00e7ois Lasserre : Le papillon qui chante », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Lc2h5-WSbjk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Lc2h5-WSbjk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCNwHFiJBbDBCV4X298mULNw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=Lc2h5-WSbjk »}, {« link »: « https://francois-lasserre.com/ »}, {« link »: « https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Hoebeke/Nature-Hoebeke/Inventaire-des-petites-betes-des-montagnes »}, {« link »: « https://www.delachauxetniestle.com/livre/jeu-de-loie-des-betises »}, {« link »: « https://site.nathan.fr/livres/memo-des-insectes-un-jeu-de-memory-pour-apprendre-en-samusant-en-famille-des-4-ans-3133092791222.html »}, {« link »: « https://site.nathan.fr/livres/memo-des-arbres-un-jeu-de-memory-pour-apprendre-en-samusant-en-famille-des-4-ans-3133092791239.html »}, {« link »: « https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Hoebeke/Nature-Hoebeke/Inventaire-des-petites-betes-des-forets »}, {« link »: « https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Hoebeke/Nature-Hoebeke/Inventaire-des-petites-betes-des-villes »}, {« link »: « https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Hoebeke/Nature-Hoebeke/Inventaire-des-petites-betes-des-jardins »}, {« link »: « https://www.rusticaeditions.com/9782815315425-je-sauve-les-insectes.html »}, {« link »: « https://www.belin-editeur.com/beaux-dailleurs »}, {« link »: « https://boutique.salamandre.org/la-nature-en-question-les-petites-betes-qui-font-peurpdt-810.pdt-810/ »}, {« link »: « https://www.editionsdelamartiniere.fr/livres/nos-voisins-les-insectes/ »}, {« link »: « https://www.delachauxetniestle.com/livre/les-super-pouvoirs-des-petites-betes »}, {« link »: « https://www.editionsdelamartiniere.fr/livres/musee-vivant-des-insectes/ »}] Situé dans l’écoquartier Issy Cœur de Ville, le réseau Issy-Nature est associé au groupe scolaire Françoise Giroud au sein duquel il anime l’accueil de loisirs et propose des activités périscolaires d’éducation à l’environnement, à l’égalité filles-garçons et aux médias.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T11:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

2023-10-07T11:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

CLAVIM réseau Issy-Nature

photo © Bruno LEVY – dessin © Gilles Macagno / ouvrage : Les super pouvoirs des petites bêtes © Delachaux & Niestlé