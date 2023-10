Les insectes féériques prennent la pause en Cœur de Ville Réseau Issy-Nature à l’école Françoise Giroud Issy-les-Moulineaux, 2 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Jusqu’au 23 octobre, prenons la pause en Coeur de Ville pour admirer les clichés de Sébastien Blomme

Exposition photographique : Les lutins féériques de nos jardins, par l’association Prenons la pause, visible sur les grilles du groupe scolaire Françoise Giroud

jusqu’au 28 octobre 2023

Le réseau Issy-Nature vous propose de porter un regard différent sur les insectes grâce aux photographies de l’association « Prenons la pause » sublimées par le regard artistique de Sébastien Blomme.

« Bienvenue dans mon univers, peuplé de fées aux ailes dorées, de guerriers aux puissantes mandibules et de princes à 6 pattes.

Par cette visite du petit monde qui nous entoure, je vous invite à observer la nature à votre porte, pour mieux la connaitre, l’aimer et la protéger. »

sebastienblomme-photo.com

Pour en savoir plus sur les insectes, le réseau Issy-Nature vous propose deux rendez-vous gratuit avec l’entomologiste François Lasserre :

samedi 7 octobre de 11h à 12h à partir de 8 ans àl’école Françoise Giroud : Les super pouvoirs des petites bêtes

mercredi 8 novembre 2023 de 18h30 à 19h30 au Nida : afterwork La pollinisation, plus qu’une histoire d’abeilles

Hébergé en Coeur de Ville au sein de l’école Françoise Giroud, le réseau Issy-Nature piloté par le CLAVIM (Cultures, Loisirs, Animations de la Ville d’Issy-les-Moulineaux) alterne les approches pédagogiques à travers des animations de sensibilisation à la biodiversité urbaine.

Hébergé en Coeur de Ville au sein de l'école Françoise Giroud, le réseau Issy-Nature piloté par le CLAVIM (Cultures, Loisirs, Animations de la Ville d'Issy-les-Moulineaux) alterne les approches pédagogiques à travers des animations de sensibilisation à la biodiversité urbaine.

Réseau Issy-Nature à l'école Françoise Giroud 14 rue Victor Hugo 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Situé dans l'écoquartier Issy Cœur de Ville, le réseau Issy-Nature est associé au groupe scolaire Françoise Giroud au sein duquel il anime l'accueil de loisirs et propose des activités périscolaires d'éducation à l'environnement, à l'égalité filles-garçons et aux médias.

CLAVIM réseau Issy-Nature

Exposition des clichés de Sébastien Blomme par l’association isséenne Prenons la pause