Atelier Issy-Nature pour les 9-12 ans 6 – 9 septembre Réseau Issy-Nature à l’école Françoise Giroud Sur inscription

Nouveauté en septembre 2023, le réseau Issy-Nature propose aux jeunes de 9 à 12 ans un atelier pour mieux connaîtres la biodiversité de sa Ville.

Au fil des saisons météorologiques le réseau Issy-Nature aborde quatre thématiques à l’aide d’atelier, expositions, rencontre, balades :

L’automne avec les insectes

L’hiver auprès des oiseaux

Le printemps et les plantes sauvages

et en fil rouge, les animaux menacés d’extinction.

Atelier Issy-Nature, le samedi de 10h30 à 12h, pour les 9-12 ans

Sais-tu reconnaître les insectes, as-tu déjà tenté de les attraper, de le photographier ? Et si on rencontrait un entomologiste ?

Combien d’oiseaux sont observables à Issy-les-Moulineaux ? Sais-tu où tu auras le plus de chances d’observer le Martin pêcheur d’Europe ? Et le faucon crécerelle ? Aprrend rapidement à reconnaître et nommer une trentaine d’espèces car en hiver les scientifiques ont besoin de nous pour observer le comportement des oiseaux à la mangeoire.

Mais quelle est cette minuscule plante qui a poussé sur le trottoir ? Qui l’a planté, comment l’identifier ? Les plantes sauvages migrent-elles ? Quels insectes pollinisent de si petites fleurs ?

À quoi servent les zoos ? Les animaux y sont-ils heureux ? De quoi parle-t-on lorsque l’on dit qu’une espèce est en danger ?

Si toi aussi tu te poses ce genre de questions, et encore d’autres, rejoins le réseau Issy-Nature pour un atelier le samedi à partir de 10h30.

Inscriptions, en fonction des places disponibles, tarif en fonction du quotient familial :

Mercredi 6 septembre 2023 de 10h à 19h à la Maison Corentin Celton

Au Forum de rentrée 2023, vendredi 8 septembre de 13h à 20h et samedi 9 septembre de 10h à 18h au Palais des Sports Robert Charpentier

Hébergé en Coeur de Ville au sein de l’école Françoise Giroud, le réseau Issy-Nature piloté par le CLAVIM (Cultures, Loisirs, Animations de la Ville d’Issy-les-Moulineaux) alterne les approches pédagogiques à travers des animations de sensibilisation à la biodiversité urbaine.

Réseau Issy-Nature à l'école Françoise Giroud 14 rue Victor Hugo 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-06T10:00:00+02:00 – 2023-09-06T19:00:00+02:00

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T19:00:00+02:00

CLAVIM réseau Issy-Nature

