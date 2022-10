Balade découverte de la biodiversité dans Coeur de Ville Vendredi 21 octobre, 09h30, 11h00 Réseau Issy-Nature à l’école Françoise Giroud

gratuit et sur inscription

Partez à la découverte de la faune et la flore du quartier d’Issy Coeur de Ville avec un animateur de la Ligue de protection des oiseaux – LPO.

Réseau Issy-Nature à l’école Françoise Giroud 14 rue Victor Hugo 92130 Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1000, « description »: « Partez u00e0 la du00e9couverte de la faune et la flore du quartier Coeur de Ville avec un animateur de la Ligue de protection des oiseaux – LPO », « html »: «

En groupe de 15 personnes, venez découvrir la biodiversité nichée dans le quartier de Coeur de Ville. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la labelisation Biodiversity du quartier Coeur de Ville et de la labelisation Territoire engagé pour la nature de la Ville d’Issy. Inscription au groupe 9h30-10h30 : https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-decouverte-de-la-biodiversite-dans-coeur-de-ville-2110-9h30-10h30-439651879607 Inscription au groupe 11h-12h : https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-decouverte-de-la-biodiversite-dans-coeur-de-ville-2110-9h30-10h30-439651879607

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T09:30:00+02:00

2022-10-21T12:00:00+02:00 https://unsplash.com/photos/qwEHuvtL9lE?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Réseau Issy-Nature à l'école Françoise Giroud Adresse 14 rue Victor Hugo 92130 Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Ville Issy-les-Moulineaux Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville Réseau Issy-Nature à l'école Françoise Giroud Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Réseau Issy-Nature à l'école Françoise Giroud Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Balade découverte de la biodiversité dans Coeur de Ville Réseau Issy-Nature à l’école Françoise Giroud 2022-10-21 was last modified: by Balade découverte de la biodiversité dans Coeur de Ville Réseau Issy-Nature à l’école Françoise Giroud Réseau Issy-Nature à l'école Françoise Giroud 21 octobre 2022 Issy-les-Moulineaux Réseau Issy-Nature à l'école Françoise Giroud Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine