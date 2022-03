Réseau des Syndics Bénévoles : Préparer son Assemblée générale lorsque l’on est syndic bénévole (atelier d’échanges) AMELIO | Maison de l’Habitat Durable Lille Catégories d’évènement: Lille

Préparer son Assemblée générale lorsque l’on est syndic bénévole (atelier d’échanges) ————————————————————————————- Chaque année, le syndic a l’obligation de convoquer une assemblée générale (AG). Un seul mot pour la réussir : ANTICIPATION. Dans cet atelier les syndics bénévoles pourront préparer l’ordre du jour de l’AG de leur copropriété, échanger avec d’autres syndics bénévoles sur les points d’attention à avoir en vue d’une AG qui se déroule bien, etc. Animé par les associations L’Echappée des copropriétés & l’ARC (Association des Responsables de Copropriétés) **→ Mardi 5 avril 2022 de 18h à 20h** **Lille – Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue Racine** **Inscription préalable obligatoire via ce lien : [https://forms.gle/EqRnSJk4BDvuXNWy6](https://forms.gle/EqRnSJk4BDvuXNWy6)**

